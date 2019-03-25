Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 64,50 рубляПРАЙМ 05:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,2899 рубля.
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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 26 марта

Москва 2407:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 64,4993 руб

Финмаркет05:43

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

РИА Новости05:52

ЦБ РФ повысил на 26 марта курс доллара до 64,5 рубля

ТАСС05:24

Курсы валют ЦБ РФ на 25 марта: 64,4993 руб/доллар США и 72,9229 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Газета.Ru06:03

Рубль получил подкрепление

Коммерсантъ22 марта в 18:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в прокуратуру

Обновлено в 06:00
Политика

Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле

Обновлено в 16:03
Игры

DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam

RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Общество

Сельским пенсионерам предложили увеличить выплаты

Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, граждане, имеющие общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства.
Обновлено в 05:20
Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено в 19:34
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика

Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими

Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 18:46
Общество

Кожемяко уволил очередного директора департамента

В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие

Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России

Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия

Три человека погибли после столкновения грузовиков под Вологдой

Обновлено в 19:52
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Армия и оружие

Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»

Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА

СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Музыка

Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер

Обновлено в 09:48
Происшествия

Боец ММА Дудаев заявил о непричастности к ДТП с погибшими в Москве

Обновлено в 12:17
Политика

На Украине подсчитали убытки от прекращения транзита газа из России

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказался в эфире телеканала «112 Украина» о том, что страна потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит газа.
Обновлено в 03:45
Транспорт

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:16
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
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