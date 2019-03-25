Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 64,50 рубляПРАЙМ 05:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,2899 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Политика
Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле
Обновлено в 16:03
Игры
DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam
RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Общество
Сельским пенсионерам предложили увеличить выплаты
Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, граждане, имеющие общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства.
Обновлено в 05:20
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика
Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено в 18:46
Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Хоккей
Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА
СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Музыка
Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер
Обновлено в 09:48
Политика
На Украине подсчитали убытки от прекращения транзита газа из России
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказался в эфире телеканала «112 Украина» о том, что страна потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит газа.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные
С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:16
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39