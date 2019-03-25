Финансы
Официальный курс доллара вырос на 72 копейкиГазета.Ru вчера в 06:03
Официальный курс доллара на 26 марта вырос на 72,88 коп. - до 64,4993 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. Кроме того, курс евро на 26 марта поднялся на 33,29 коп. и составил 72,9229 руб.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
За покупки при помощи виртуальной карты, Apple будет начислять кэшбек в размере 3%. Сервис в первую очередь призван для работы с Apple Pay.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Культура
Фестиваль франкофонии пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта
Ежегодный фестиваль для любителей французского языка пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта.
Обновлено в 00:59
Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено вчера в 22:24
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Технологии
В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета
Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, продолжается борьба против концессии.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество
Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Гороскоп на 26 марта 2019 года
Успех ждет вас в решении финансовых вопросов, в том числе самых сложных.
Обновлено вчера в 14:58
Культура
На развитие учреждений культуры Удмуртии выделят более 500 млн рублей
Удмуртия выделит на развитие учреждений культуры в 2019 году более 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Транспорт
РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск
РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Технологии
В России появится беспилотный медицинский трамвай
Обновлено вчера в 04:25