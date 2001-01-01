Финансы
Курс евро уменьшился на 8,23 копейки до 77,1282 рубля (77,2105 рубля на 11 января). Российская валюта относительно стабильна в парах с долларом и евро, несмотря на ожидаемое сегодня объявление Минфина об объемах покупок валюты в январе в рамках действия бюджетного правила, отмечают эксперты.
Банки.ру11 января в 04:39
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Финансы
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.
Обновлено в 03:50
Финансы
Центробанк повысил курс доллара на вторник до 67,19 рубля
Американский доллар прибавил к рублю 27 с половиной копеек, подорожав до 67,19 рубля.
Обновлено в 04:42
Финансы
ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях снова выросла
Из материалов ЦБ следует, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти четвёртый месяц подряд.
Обновлено в 08:59
Финансы
«Транснефть» отказалась от заимствований в иностранной валюте
«Транснефть» погасила в 2018 году весь долг в иностранной валюте и пока не планирует привлекать заимствования не в рублях, сообщил журналистам первый вице-президент нефтетранспортной компании Максим Гришанин.
Обновлено в 07:43
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы
Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году
«На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.
Обновлено в 05:14
Финансы
На этот год UBS прогнозирует два повышения ставки Федрезервом
Аналитики UBS Global Wealth Management AG ожидают двух подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.
Обновлено в 04:26
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы
Нефть «потеряла» важный психологический уровень $60
Нефть марки Brent 11 января подешевела чуть больше чем на 1,5%, сократив недельный прирост до 6%. Новая неделя тоже началась со снижения цен, причем с утраты важного психологического уровня $60, который ранее выступил в качестве локальной поддержки.
Обновлено в 01:31
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
Со слов посла России в КНР Андрея Денисова, переход с доллара на нацвалюты связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов.
Обновлено в 08:20
Финансы
Аналитики спрогнозировали курс рубля на начало февраля
Аналитики составили прогноз по изменению курса рубля на начало февраля.
Обновлено вчера в 00:41
Финансы
«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года
В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено 11 января в 06:34
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Центробанк уменьшил долю доллара в международных резервах России
Банк России, по информации на конец июня 2018-го года, уменьшил долю доллара в международных резервах более чем на 24 процентных пункта.
Обновлено 11 января в 06:32