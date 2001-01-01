Курс евро уменьшился на 8,23 копейки до 77,1282 рубля (77,2105 рубля на 11 января). Российская валюта относительно стабильна в парах с долларом и евро, несмотря на ожидаемое сегодня объявление Минфина об объемах покупок валюты в январе в рамках действия бюджетного правила, отмечают эксперты.

Официальный курс доллара вырос на 6 копеек, евро — снизился на 8

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