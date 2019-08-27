Финансы
Аргументы неделиКурс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона
Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Культура
Киселев высказал свое отношение к мату
Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 07:30
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Киберспорт
Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege
С 28 августа по 3 сентября французская компания объявляет бесплатное тестирование игры для владельцев PC, PS4 и Xbox One.
Городской портал Новый Нижний 09:20
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
Минэнерго против Трутнева Минэнерго фактически выступило против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф: министр Александр Новак предложил закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе.
РБК 13:23
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Общество
Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика
Британская оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Как говорится в заявлении, участники встречи, в число которых входили независимые депутаты, договорились действовать сообща, чтобы не допустить выхода из Евросоюза без сделки.
РЕН ТВ 09:05
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Космос
Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто
Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости 14:03
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Интернет
Instagram разрабатывает новый мессенджер
По данным издания The Verge, Instagram работает над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Ferra 01:30
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00