Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиКурс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.
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Курс евро превысил 74 рубля

Газета.Ru13:30

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,97 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:41

Официальный курс евро вырос на 21 копейку

РИА Новости07:51

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс евро вырос до 74 рублей

ТАСС13:30

Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро на противоречивых сигналах

Интерфаксвчера в 13:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
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Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Культура

Киселев высказал свое отношение к мату

Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 07:30
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Киберспорт

Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege

С 28 августа по 3 сентября французская компания объявляет бесплатное тестирование игры для владельцев PC, PS4 и Xbox One.
Городской портал Новый Нижний 09:20
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

Минэнерго против Трутнева Минэнерго фактически выступило против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф: министр Александр Новак предложил закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе.
РБК 13:23
Происшествия

В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна

Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Общество

Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Политика

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
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За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди

Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
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Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика

Британская оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

Как говорится в заявлении, участники встречи, в число которых входили независимые депутаты, договорились действовать сообща, чтобы не допустить выхода из Евросоюза без сделки.
РЕН ТВ 09:05
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
Происшествия

У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ вчера в 14:45
Общество

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Космос

Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто

Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41
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В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста

Актуальные Новости 14:03
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Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева

Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
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Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

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Instagram разрабатывает новый мессенджер

По данным издания The Verge, Instagram работает над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Ferra 01:30
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Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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