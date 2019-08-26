Банк России установил официальные курсы валют на 28 августа. Курс доллара повысился на 28,73 копейки, составив 66,2608 рубля (65,9735 рубля на 27 августа). Курс евро вырос на 21,36 копейки до 73,6091 рубля (с 73,3955 рубля на 27 августа).

Официальный курс доллара вырос на 29 копеек, евро — на 21

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