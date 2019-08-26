Банк России установил официальные курсы валют на 28 августа. Курс доллара повысился на 28,73 копейки, составив 66,2608 рубля (65,9735 рубля на 27 августа). Курс евро вырос на 21,36 копейки до 73,6091 рубля (с 73,3955 рубля на 27 августа).

Официальный курс доллара вырос на 29 копеек, евро — на 21

Происшествия Два ребенка в Дагестане погибли от удара током По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.

Политика Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7 Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Политика Путин похвалил космонавтов за стыковку «Союза МС-14» с МКС Благополучная стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с российским роботом «Фёдором» на борту — результат высокого профессионализма отечественных космонавтов, заявил глава РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Политика На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Политика Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Футбол Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020 Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики Минэнерго России предлагает ввести налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики, которые поспособствуют привлечению инвесторов.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Авто Subaru обновила седан и хэтчбек Subaru Impreza Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.

Армия и оружие Украина устроила в Донбассе обстрел из танков Танковый обстрел был совершен в ночь вторника, 27 августа. Обстрел велся по селу Коминтерново, на юге самопровозглашенной республики.

Космос Грузовик Dragon отстыковался от МКС Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.