Финансы
Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеекБанки.ру 05:20
Курс доллара повысился на 23,69 копейки, составив 63,0452 рубля (62,8083 рубля на 27 июня). Курс евро увеличился на 28,19 копейки, до 71,6635 рубля (71,3816 рубля на 27 июня). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 03:09
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Общество
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Обновлено в 05:34
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
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Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
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Автоспорт
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
Обновлено в 09:44
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
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Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.
Обновлено в 08:57
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
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Интернет
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Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет
Обновлено в 09:58
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Обновлено в 09:08
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Экономика
Банк «Уралсиб»: цена акций VEON может подрасти на 19%
Аналитики банка «Уралсиб» рекомендуют инвесторам покупать акции VEON, ожидая роста их стоимости на 19%.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти
Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Экономика
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением
Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Водонаева и Косинус официально разводятся
Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.
Обновлено в 09:37
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10