Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеекБанки.ру 05:20

Курс доллара повысился на 23,69 копейки, составив 63,0452 рубля (62,8083 рубля на 27 июня). Курс евро увеличился на 28,19 копейки, до 71,6635 рубля (71,3816 рубля на 27 июня). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам.

Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеек

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