Банк России установил официальные курсы валют на 21 августа. Курс доллара повысился на 17,58 копейки, составив 66,784 рубля (66,6082 рубля на 20 августа). Курс евро вырос на 2,82 копейки до 73,9766 рубля (с 73,9484 рубля на 20 августа).

Официальный курс доллара вырос на 18 копеек, евро — на 3

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