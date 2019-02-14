Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 20Банки.ру 06:10

ЦБ установил официальные курсы валют с 16 февраля. Курс доллара повысился на 16,15 копейки, составив 66,7044 рубля (75,2492 рубля на 15 февраля). Курс евро увеличился на 20,21 копейки до 75,2492 рубля (75,0471 рубля на 15 февраля).

Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 20

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