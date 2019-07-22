Финансы
Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро опустился на 14Банки.ру вчера в 05:57
Банк России установил официальные курсы валют на 23 июля. Курс доллара повысился на 11,1 копейки, составив 62,9776 рубля (62,8666 рубля на 22 июля). Курс евро опустился на 13,95 копейки до 70,6546 рубля (с 70,7941 рубля на 22 июля).
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Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
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Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
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В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
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Политика
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Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
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Транспорт
Ростовский губернатор анонсировал очередное повышение платы за проезд
Повышение тарифов анонсировал донской губернатор Василий Голубев.
Обновлено в 06:33
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
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Кино
100 лучших фильмов десятилетия по версии портала IndieWire
Редакция издания IndieWire подготовило список из ста лучших фильмов за последние десять лет.
Обновлено в 04:57
Политика
Госдума не приняла норму об упрощенном изъятии жилья
Госдума отказалась от принятия законодательных норм, допускающих упрощенное изъятие жилья для муниципальных нужд, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Киргизии заявили о новых выстрелах на таджикской границе
Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что во время встречи с населением главы Погранслужбы и губернатора Баткенской области с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии.
Обновлено в 06:30
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Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
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С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
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Политика
На Украине нашли новые тайные тюрьмы СБУ
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских добровольческих батальонов функционировали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе и даже в других городах Украины, в том числе в Харькове, Краматорске и Красноармейске.
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Происшествия
В Свердловской области на площади 500 кв. метров горит кровля магазина
Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв. метров.
Обновлено в 06:49
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36