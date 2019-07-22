Банк России установил официальные курсы валют на 23 июля. Курс доллара повысился на 11,1 копейки, составив 62,9776 рубля (62,8666 рубля на 22 июля). Курс евро опустился на 13,95 копейки до 70,6546 рубля (с 70,7941 рубля на 22 июля).

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