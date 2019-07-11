Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снижен на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам.

Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Политика Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.

Политика США отложили санкции против главы МИД Ирана Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Политика МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Бузова не может ходить: травма на «Форт Боярд» Певица Ольга Бузова в ходе съемок в популярном телешоу "Форт Боярд" получила травму. Об этом она рассказала в инстаграме.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Происшествия Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес рассказал, что власти страны договорились о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Наука Древнейшие человеческие останки найдены в Греции Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Общество Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ Для абитуриентов, которые уже знают свои баллы ЕГЭ, но еще не решили, куда будут подавать документы, на «Поступи Онлайн» есть сразу два бесплатных сервиса.

Происшествия Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.

Политика Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.

Игры Valve будет экспериментировать в Steam Labs Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.

Политика Суд в ЕС частично снял санкции с Януковича Решение Европейского совета о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича было аннулировано.

Происшествия В Домодедово задержали сотрудников таможни В московском аэропорту Домодедово задержали сотрудников таможни по подозрению в получении взятки.

Кино THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.

Театры Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.