Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снижен на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам.

Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56

Экономика Центробанк докапитализирует Московский индустриальный банк Банк России докапитализирует Московский индустриальный банк на 128,7 млрд рублей.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Авто На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I Потрясающий кабриолет Ferrari 250 GT серии I от Pininfarina 1958 года будет выставлен на торги компанией Gooding & Company во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

Происшествия В Москве горит здание архива литературы и искусства Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Политика Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью» Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.

Общество В Башкирии спасатели предупреждают об аномальной погоде В Башкирии прогнозируется аномальная погода. Жителей разных частей республики ждут свои погодные сюрпризы.

Происшествия В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Политика Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.

Политика Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России «Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — подчеркнули в пресс-службе.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Политика Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.

Общество Британка продала в интернете свои грязные носки за 10 фунтов Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.

Шоу-бизнес Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой 11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.

Авто Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться.

Политика Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Здоровье Названа трава, лечащая более 50 болезней Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Транспорт Главе муниципалитета ЯНАО наглядно указали на разрушенные автодороги Жители установили несколько билбордов с критикой на въезде в поселок Уренгой На границе поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО местные жители установили несколько щитов, содержащих критику в адрес местных властей.