Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снижен на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам.

Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56

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