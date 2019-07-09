Финансы

Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 09 июля в 05:36

Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
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ЦБ РФ существенно уронил официальные курсы доллара и евро

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Банк России понизил курс доллара на 80 копеек

News.ruвчера в 06:21

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 06:13

ЦБ РФ поставил доллар по официальному курсу ниже 63 рублей. У евро регулятор «отнял» почти 56 копеек

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Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 62,9944 руб

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Банк России на 12 июля понизил курс евро к рублю почти на 56 копеек до 71.0073 руб., курс доллара США - более чем на 80 копеек до 62.9944 руб

АК&Мвчера в 06:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено вчера в 08:39
Экономика

Правительство одобрило закон об изменении ОСАГО

Пресс-служба Минфина сообщила о том, что правительством одобрен законопроект о либеральном подходе к ОСАГО.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено вчера в 15:50
Технологии

МТС развернется на 360 градусов

МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на остаток года

Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик сообщил РБК о пересмотре прогноза по курсу рубля в текущем году — до 62 рублей за доллар в третьем квартале и до 63 рублей за доллар в четвертом квартале.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми.
Обновлено 10 июля в 06:01
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Интернет

В Google признались в прослушке пользователей

Сотрудник Google Дэвид Монсис сделал чистосердечное признание и рассказал, что в корпорации постоянно прослушивают голосовые команды пользователей, которые те отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Алтайское УФАС передало в Москву жалобу жителей Белокурихи на сверхнормативное повышение тарифов на тепло

Алтайские антимонопольщики получили жалобы от жителей Белокурихи с требованием отменить необоснованное, по их мнению, повышение тарифов на теплоснабжение, которое значительно превышает установленный главой региона лимит.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Тулуне остаются подтопленными после паводка 138 домов

В городе Тулуне в Иркутской области после наводнения остаются подтопленными 138 домовладений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

В США задумались о санкциях против Китая из-за импорта иранской нефти

В администрации Соединенных Штатов не исключают возможности ввести санкции против Китая в качестве «наказания» за импорт иранской нефти: по данным американских чиновников, в июне КНР приобрела более миллиона баррелей «черного золота» из Ирана, что в Белом доме расценили как нарушение американских нефтяных санкций против Тегерана.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Ван Перси станет экспертом на ТВ

Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси стал экспертом на британском телеканале BT Sport, сообщает Daily Mirror.
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Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено 10 июля в 12:52
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика

В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»

Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
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