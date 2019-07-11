Финансы
Официальный курс доллара снизился на 80 копеек, евро — на 56Банки.ру вчера в 06:11
Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снижен на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам.
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Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
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Транспорт
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Жительница Петербурга покусала собственную восьмилетнюю дочь
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Общество
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Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
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Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду анонсированный законопроект о новой люстрации.
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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