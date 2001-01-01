Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — на 37Банки.ру вчера в 06:19

Курс евро снизился на 36,5 копейки, до 71,2323 рубля (с 71,5973 рубля на 25 июня). На Московской бирже на 13:00 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 3 копейки, валюты стоят 62,69 и 71,33 рубля соответственно.

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