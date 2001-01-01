Финансы
Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — на 37Банки.ру вчера в 06:19
Курс евро снизился на 36,5 копейки, до 71,2323 рубля (с 71,5973 рубля на 25 июня). На Московской бирже на 13:00 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 3 копейки, валюты стоят 62,69 и 71,33 рубля соответственно.
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Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено вчера в 02:01
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении на 8% числа наркоманов, стоящих на учете
В России на 8% сократилось число наркоманов, стоящих на учете, по сравнению с 2017 годом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Минздрава.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Интернет
Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту
Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Фернандо Торрес: «„Реал“ поможет Азару выйти на новый уровень»
Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» за сумму в районе 100 миллионов евро.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Радиолокационный комплекс оснащен инновационными технологиями обнаружения движущихся объектов и алгоритмами сверхразрешения при сканировании местности.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Обновлено вчера в 13:34
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено вчера в 13:52
Транспорт
«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска
Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Минпромторг РФ в рамках заключенного специального инвестиционного контракта (СПИК) с совместным американско-российским предприятием «GM-АвтоВАЗ» согласовал проект по выпуску новой Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж-9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж-9".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено вчера в 16:58
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
Российские школьники восьми регионов России с 1 сентября 2019 года смогут сдавать культурные нормативы в рамках новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 19:21
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27