Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 14Банки.ру 03 апреля в 06:49

Банк России установил официальные курсы валют на 4 апреля. Курс доллара понизился на 30,87 копейки, составив 65,1639 рубля (65,4726 рубля на 3 апреля). Курс евро опустился на 14,37 копейки до 73,1725 рубля (с 73,3162 рубля на 3 апреля).

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