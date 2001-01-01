Финансы

Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 14Банки.ру 03 апреля в 06:49

Банк России установил официальные курсы валют на 4 апреля. Курс доллара понизился на 30,87 копейки, составив 65,1639 рубля (65,4726 рубля на 3 апреля). Курс евро опустился на 14,37 копейки до 73,1725 рубля (с 73,3162 рубля на 3 апреля).
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Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 14

Банки.ру03 апреля в 06:49

Прогноз курса доллара: рубль могут обвалить в любой момент

Свободная Пресса03 апреля в 09:12
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Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

Вечером в четверг, 4 апреля, народный артист России Виктор Сухоруков сломал руку при падении во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Государственном академическом театре имени Моссовета.
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Здоровье

ГИБДД объявила охоту на автомобилистов, принимающих нурофен и кларитин

На повышенный интерес сотрудников ГИБДД к употреблению лекарств автомобилистами пожаловался пользователь Facebook Андрей Моторола.
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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

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Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

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Обновлено вчера в 12:47
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Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

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Обновлено вчера в 23:08
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин

На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео

Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении

Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка

Кристина Орбакайте сообщила о весенней премьере новой песни «Теряю»

Обновлено вчера в 04:50
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России

Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

КНДР могла начать строительство подлодки с баллистическими ракетами

Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры

Обновлено вчера в 21:16
Технологии

Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress

Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено 03 апреля в 08:35
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