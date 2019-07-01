Финансы
Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42Банки.ру 06:15
Банк России установил официальные курсы валют на 2 июля. Курс доллара понизился на 2,15 копейки, составив 63,0541 рубля (63,0756 рубля на 1 июля). Курс евро опустился на 42,17 копейки до 71,3962 рубля (с 71,8179 рубля на 1 июля).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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Страшное горе постигло Николая Баскова
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В петербургской квартире нашли полуметрового питона
В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
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Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
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Армия и оружие
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Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
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