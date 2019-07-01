Финансы

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42Банки.ру 06:15

Банк России установил официальные курсы валют на 2 июля. Курс доллара понизился на 2,15 копейки, составив 63,0541 рубля (63,0756 рубля на 1 июля). Курс евро опустился на 42,17 копейки до 71,3962 рубля (с 71,8179 рубля на 1 июля).
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ЦБ объявил курс валют на 2 июля

Телеканал 360°09:14

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15

Центробанк анонсировал падение доллара и евро

ФАН07:34

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

РИА Новости06:32

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС06:31

Евро падает к рублю

Газета.Ru07:59

ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 71,3962 руб

Финмаркет06:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
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В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
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Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
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Страшное горе постигло Николая Баскова

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В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
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Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.
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В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек.
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Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
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Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
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Хью Джекман устроился продавцом кофе

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Политика

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Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
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Обновлено 28 июня в 18:30
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Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов

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В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
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Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.
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Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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