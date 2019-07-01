Банк России установил официальные курсы валют на 2 июля. Курс доллара понизился на 2,15 копейки, составив 63,0541 рубля (63,0756 рубля на 1 июля). Курс евро опустился на 42,17 копейки до 71,3962 рубля (с 71,8179 рубля на 1 июля).

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

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