Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру вчера в 06:06

Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).

Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеек

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