Финансы
Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру вчера в 06:06
Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
В Англии врачи не смогли распознать у ребенка смертельное заболевание и едва не погубили его.
Обновлено в 00:01
Транспорт
Как благоустроят территории вокруг научных организаций и промышленных предприятий
Начались работы по благоустройству территорий, прилегающих к 12 научным организациям (это научно-исследовательские центры, институты, технопарки) и промышленным предприятиям, а также к войсковой части.
Обновлено в 00:02
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Культура
Леди Гага ответила на обвинения в расставании Купера и Шейк
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в «ПСЖ», утверждает AS.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 10 – 14 июня
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 10 по 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Семья и родственные связи будут заботить вас больше, чем успехи в карьере.
Обновлено 09 июня в 20:50
Происшествия
ФСБ задержала бывшего главу СУ СК по Волгоградской области Музраева
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии
Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Близ Калининграда кружат американские и шведские разведчики
Сегодня Калининградская область под плотной опекой: американских самолета РЭБ EC-130H Compass Call и самолета-разведчика USAF RC-135V Rivet Joint, а также шведского разведчика S102B Korpen.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020
Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Обновлено в 00:07
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03