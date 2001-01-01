Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру 06:06

Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).

Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеек

Происшествия Суд освободил по УДО правозащитника Титиева Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).

Здоровье Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.

Экономика Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Спорт Мальчик из Ингушетии отжался 4 тыс. раз и установил мировые рекорды Шестилетний мальчик Ибрагим Льянов, проживающий в Ингушетии, установил сразу два мировых рекорда – по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа, информирует ТАСС.

Здоровье Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.

Происшествия Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.

Политика Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Общество Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.