Финансы
Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру 06:06
Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
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На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Здоровье
Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик
Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.
Обновлено в 05:08
Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:04
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Мальчик из Ингушетии отжался 4 тыс. раз и установил мировые рекорды
Шестилетний мальчик Ибрагим Льянов, проживающий в Ингушетии, установил сразу два мировых рекорда – по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа, информирует ТАСС.
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Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени
Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
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Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Авто
Вторичный рынок в России в мае упал на 12%
Обновлено в 08:35
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Общество
Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды
Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:48
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Происшествия
Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве
Обновлено в 04:59
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок
Обновлено в 10:47
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24