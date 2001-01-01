Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру 06:06

Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).

Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеек

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Имущество Порошенко могут арестовать в июне Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Баскетбол Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.

Авто Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.

Происшествия На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Религия Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры» Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.

Футбол Украина минимально обыграла Люксембург Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81 В параллельном матче Испания разгромила Швецию.

Авто В России сделали самый крутой вездеход в мире Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.

Политика Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока» Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.

Происшествия Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.

Происшествия Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Футбол «Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Кино «Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.

Футбол Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020 В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.