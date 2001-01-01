Финансы
Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 5 копеекБанки.ру 06:06
Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 24,76 копейки, составив 64,7919 рубля (65,0395 рубля на 10 июня). Курс евро опустился на 4,57 копейки, до 73,2148 рубля (с 73,2605 рубля на 10 июня).
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Политика
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Происшествия
На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей
На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
Обновлено в 15:20
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Религия
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Школьницу Кристину Велущак из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за религиозного конфликта.
Обновлено в 11:29
Футбол
Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой
Обновлено в 15:45
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81 В параллельном матче Испания разгромила Швецию.
Обновлено в 16:37
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Политика
Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»
Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова
Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест
Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Кино
«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Экономика
Рост потребительских цен в Бразилии существенно замедлился в мае
Потребительские цены в Бразилии повысились в мае 2019 года на 0,13% в сравнении с предыдущим месяцем, следует из отчета Статистического института страны.
Обновлено в 05:34