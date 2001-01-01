Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеекБанки.ру вчера в 06:58

Банк России установил официальные курсы валют на 25 июня. Курс доллара понизился на 22 копейки, составив 62,9095 рубля (63,1295 рубля на 24 июня). Курс евро повысился на 24,83 копейки, до 71,5973 рубля (с 71,349 рубля на 24 июня).

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

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