Финансы
Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеекБанки.ру вчера в 06:58
Банк России установил официальные курсы валют на 25 июня. Курс доллара понизился на 22 копейки, составив 62,9095 рубля (63,1295 рубля на 24 июня). Курс евро повысился на 24,83 копейки, до 71,5973 рубля (с 71,349 рубля на 24 июня).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки
На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика
Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
Обновлено в 04:41
Общество
Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала
Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
Обновлено в 10:22
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Политика
Кремль отказался комментировать траты Мантурова в командировках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова и переадресовал этот вопрос в правительство и в само министерство.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Общество
В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.
Обновлено в 07:42
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Энергетика
«Транснефть» объяснила повторное загрязнение трубопровода «Дружба»
Повторное загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, сообщили в «Транснефти».
Обновлено в 04:32
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию
Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Авто
BMW показала концепт-кар Vision M NEXT
Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом
Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали».
Обновлено в 07:38
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система ПВО С-500 "Прометей" появится в войсках в ближайшие годы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:49
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03