Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг 17:17

Вчера доллар оценивался 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . Неделю назад Курс Евро на сегодня, 25.06.2019 по данным ЦБ РФ составляет 71.35 руб за 1 EUR.

Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 года

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Общество Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Происшествия В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Общество Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Экономика Рост объема микрозаймов практически прекратился в 1 квартале 2019 года Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в 1 кв. 2018 года - 7,6 млн. рублей).

Политика Листовки с «российскими пропагандистами» раздали членам ПАСЕ Перед началом заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) участникам и слушателям раздавали листовки с фотографиями российских журналистов.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Экономика Автопроизводители и дилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2019 г «АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского рынка автомобилей на 2019 г. В начале года компания рассчитывала, что он вырастет на 5% до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).

Происшествия В Ростовской области загорелся автобус с детьми Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Общество На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Экономика Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.