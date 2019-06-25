Финансы
Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг 17:17
Вчера доллар оценивался 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . Неделю назад Курс Евро на сегодня, 25.06.2019 по данным ЦБ РФ составляет 71.35 руб за 1 EUR.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:55, Вашингтон
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Экономика
Рост объема микрозаймов практически прекратился в 1 квартале 2019 года
Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в 1 кв. 2018 года - 7,6 млн. рублей).
Обновлено в 20:14
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика
Листовки с «российскими пропагандистами» раздали членам ПАСЕ
Перед началом заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) участникам и слушателям раздавали листовки с фотографиями российских журналистов.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Экономика
Автопроизводители и дилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2019 г
«АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского рынка автомобилей на 2019 г. В начале года компания рассчитывала, что он вырастет на 5% до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 18:14
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Медведев пригласил премьера Франции в Россию
Обновлено в 11:22
Футбол
Магкеев: в «Локомотиве» все команды играют с прицелом на атаку
В „Локомотиве“ все команды играют с прицелом на атаку.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Кино
Дэнни Бойл готовит продолжение зомби-хоррора «28 дней спустя»
Обновлено в 14:30
Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
Космос
В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся стенд об академике М.Ф. Решетневе
24 июня в юбилейный для ВДНХ год в павильоне «Космос» состоялось торжественное открытие мемориального стенда, посвященного жизни и деятельности одного из основоположников отечественной космонавтики — М.Ф. Решетнева.
Обновлено в 11:34