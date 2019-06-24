ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июняЭкономика сегодня вчера в 08:04

Доллар подешевел на 22 копейки – до 62,9095 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на вторник, 25 июня.

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

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