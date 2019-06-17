Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 59Банки.ру 05:25

Банк России установил официальные курсы валют на 18 июня. Курс доллара понизился на 11,39 копейки, составив 64,3187 рубля (64,4326 рубля на 17 июня). Курс евро опустился на 59,16 копейки до 72,1077 рубля (с 72,6993 рубля на 17 июня).

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 59

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