Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32Банки.ру 19 апреля в 05:23

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля. Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).

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