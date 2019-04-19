Финансы
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32Банки.ру 19 апреля в 05:23
ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля. Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб
Финмаркет20 апреля в 02:05
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