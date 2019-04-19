Финансы

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32Банки.ру 19 апреля в 05:23

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля. Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).
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Курс доллара снизился до 63,88 рубля

ТАСС03:06

Курс доллара. Прогноз на 22–26 апреля

Коммерсантъвчера в 13:49

Курс евро и доллара упал на 20‐22 апреля

Телеканал 360°19 апреля в 08:12

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб

Финмаркет20 апреля в 02:05

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,92 рубля

РИА Новости19 апреля в 05:44

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru19 апреля в 05:31

Официальный курс евро резко снизился

Газета.Ru19 апреля в 05:23
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Общество

Пять баллов: чиновников хотят увольнять за плохие оценки от граждан

Голосование хотят организовать через смс — для граждан оно будет бесплатным.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Экономика

Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Обновлено в 02:56
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Единоборства

Александр Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»

Бой с участием россиянина должен был пройти 10 мая в рамках турнира «Битва на Волге 12».
Обновлено в 05:36
Происшествия

Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Политика

Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Гаджеты

Названа цена складного смартфона Samsung Galaxy Fold в России

Инновационный складной смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в России уже во второй половине мая.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Крикунов останется главным тренером «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что Владимир Крикунов остается главным тренером команды.
Обновлено в 04:53
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике

Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей

Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Югре мужчина жестоко убил друга детства из-за долгов

«Подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления оказался 42-летний ранее судимый по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 161 УК РФ «Грабеж», ст. 338 УК РФ «Дезертирство» уроженец Амурской области», — сообщили в УМВД по Югре.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Бывшие топ-менеджеры банка «Югра» помещены под домашний арест

Ранее основной владелец «Югры» Алексей Хотин по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей был отправлен под домашний арест до середины июля.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье

В школе на Бестужевской ученик заболел корью

В учебном заведении проходит проверка учеников на прививки. Занятия в школе идут своим чередом.
Обновлено в 04:57
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077: сейчас игра сильно отличается от показанного в прошлом году

Обновлено в 03:42
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Авто

Показали первый в мире полностью электрический Ford Bronco

Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на рамной конструкции, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
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