Финансы
Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельник
Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельникЭкономика сегодня04:29
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, с 1 по 3 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. До 4 ноября официальный курс доллара установлен на отметке 66,5335 рубля.
Экономика сегодня04:29
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:01, Ашберн
Финансы
Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 16:54
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 15:33
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено в 12:09
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 07:48
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы
Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК
В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено в 06:17
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено в 07:59
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Финансы
Рубль ускорил снижение к доллару и евро
Доллар США и евро уверенно растут и почти полностью отыграли потери предыдущего дня на Московской бирже в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине в связи с ухудшением геополитической ситуации вокруг России на фоне ужесточения риторики мировых лидером относительно российско-украинского конфликта в Керченском проливе.
Обновлено в 07:46
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено в 05:35
Финансы
ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы
Короли лир: что значит для инвесторов конфликт Италии и ЕС
Предыдущее правительство согласовывало план постепенного сокращения бюджетного дефицита, в 2019 году он должен был составить 0,8%. Представленный проект бюджета Италии предполагает дефицит в размере 2,4%. Несогласование бюджета страны на общеевропейском уровне станет беспрецедентным событием, которое грозит Италии набором санкций и может привести к выходу страны из зоны евро.
Обновлено вчера в 08:38