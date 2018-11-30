Финансы
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14Банки.ру04:46
Курс доллара понизился на 10,07 копейки, составив 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября). Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).
Банки.ру04:46
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Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено в 10:59
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 10:45
Финансы
Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей
Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 16 по 23 ноября 2018 года уменьшился на 107,1 млрд рублей — с 10 трлн 334,8 млрд рублей до 10 трлн 227,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 10:39
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено в 07:59
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы
«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал
В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф»
29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.
Обновлено в 01:17
Финансы
БКС: потенциал роста стоимости акций «Аэрофлота» составляет 6%
Финансовые результаты «Аэрофлота» за III квартал 2018 года обнадежили аналитиков БКС: они не исключают роста стоимости акций компании до 120 рублей.
Обновлено в 07:06
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей
Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35