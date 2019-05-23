Финансы
Банк России определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт 06:57
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 25 мая (на выходные и понедельник, 27 мая), повышен почти на 12 копеек до 64,6106 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила сразу 48 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,3186 рубля.
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Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку
Банки.рувчера в 05:20
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