Финансы
Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 05:53
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Общество
Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
Задание и цели группе диверсантов были поставлены ГУР МО и СБ Украины В ДНР ополченцы задержали группу украинских диверсантов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.
Обновлено вчера в 15:12
Культура
НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального
Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Космос
Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе
По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве
Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Политика
Юнкер признался, что Греция вступила в еврозону путем фальсификации
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild рассказал, что Греция подделала отчет об экономических показателях страны, чтобы вступить в еврозону в 2001 году.
Обновлено в 07:25
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23