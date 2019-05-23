Финансы

Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 05:53

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Рубль укрепился на открытии торгов

Телеканал 360°05:38

Курс рубля растет в начале торгов

Банки.ру03:34

Курс рубля растёт к доллару и евро

News.ru04:44

Рубль прибавил к доллару и евро

Газета.Ru03:36

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:57

Доллар и евро подорожали на 40 копеек

Ведомостивчера в 11:43
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Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Общество

Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе

БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

Задание и цели группе диверсантов были поставлены ГУР МО и СБ Украины В ДНР ополченцы задержали группу украинских диверсантов, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности самопровозглашенной республики.
Обновлено вчера в 15:12
Культура

НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального

Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Обновлено в 06:07
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Космос

Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Религия

Мэрия Екатеринбурга не нашла свободного места для строительства храма

Обновлено в 08:04
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Политика

Юнкер признался, что Греция вступила в еврозону путем фальсификации

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild рассказал, что Греция подделала отчет об экономических показателях страны, чтобы вступить в еврозону в 2001 году.
Обновлено в 07:25
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
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