Финансы
Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт вчера в 07:11
Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.
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Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае.
Обновлено в 10:34
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Эксперты узнали о пользе еженедельного секса
Обновлено в 04:37
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Футбол
Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»
Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.
Обновлено в 19:00
Авто
Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200
Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Против Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили третье уголовное дело.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Наука
Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Политика
Гройсман намерен создать новую партию
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу меньше работать
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.
Обновлено в 09:55