Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт вчера в 07:11

Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети» Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.

Гаджеты Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375 Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Политика Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Футбол Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон» Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.

Авто Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200 Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Политика Против Порошенко на Украине возбудили третье уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили третье уголовное дело.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Политика Гройсман намерен создать новую партию Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.