Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт вчера в 07:11

Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Музыка Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети» Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.

Финансы Акции РФ закрывают неделю ростом Столь же существенный рост показали акции Транснефти - 5,29% до 160.350,0 рублей.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Экономика Владелец UFC решил провести IPO Endeavor Group Holdings Inc, владелец проводящей бои по смешанным единоборствам организации UFC, подала заявку на публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Экономика Греф переизбран главой Сбербанка Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.

Здоровье Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Политика Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Здоровье Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Происшествия В Мексике в автомобиле обнаружили пять сгоревших тел Полиция и военные обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и ещё два — в салоне.

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.

Общество Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Космос На Коста-Рику упал редкий метеорит Метеорит, который «приземлился» в Коста-Рике в апреле 2019 года, может рассказать о происхождении Солнечной системы, заявили ученые.

Кино Несмотря на скромный результат, «Аладдин» лидирует в Китае Касса первого дня более чем вдвое превзошла результат другого ремейка «Дамбо» (12,87 млн юаней).