Финансы

Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт 23 мая в 07:11

Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.
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ЦБ РФ повысил на 25-27 мая курс доллара до 64,61 рубля

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ЦБ РФ объявил курс валют на 25‐27 мая

Телеканал 360°вчера в 08:25

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

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Новости о курсе обмена наличной валюты: аналитики прогнозируют, что рубль немного подорожает

Свободная Прессавчера в 12:50

Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 48

Банки.рувчера в 06:01

ЦБ повысил курсы доллара и евро на 25-27 мая

Экономика сегоднявчера в 06:02

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском22 мая в 03:01
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Обновлено вчера в 15:01
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Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату своей отставки — Мэй покинет пост лидера Консервативной и юнионистской партии (правящая партия Соединенного Королевства), и, соответственно, пост главы правительства седьмого июня 2019-го года.
Обновлено вчера в 05:35
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Дельфинарий сгорел в Севастополе

Обновлено в 04:01
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Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге

Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Обновлено вчера в 21:53
Общество

«Журналист с лещом» Антон Дербенев доехал до ВГТРК: «Да, я в Москве»

Журналист Антон Дербенев, улетевший сегодня из Екатеринбурга на сатисфакцию к телерадиоведущему Владимиру Соловьеву за нанесенные жителям уральской столицы оскорбления, сообщил в своем Facebook, что он уже в Москве у здания ВГТРК.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Культура

Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka

Обновлено вчера в 10:29
Спорт

Мексиканская легкоатлетка оспорит в CAS четырёхлетнюю дисквалификацию

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 километров мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес обжаловала свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает L'Equipe.
Обновлено в 04:30
Общество

БДСМ-выпускники извинились перед уволенным директором

Обновлено в 05:55
Происшествия

В центре французского Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье

Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во время беременности

По словам специалистов, одышка, опухшие ноги и пробуждение по ночам могут быть предупреждающими признаками сердечной недостаточности, связанной с беременностью, и называемой перипартальной кардиомиопатией.
Обновлено в 03:48
Здоровье

В Вольске реализуется проект по созданию жилья для молодых врачей

Обновлено в 04:31
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
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Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

«Фиорентину» приобрел американский миллиардер

Комиссо уже является владельцем команды MLS «Нью-Йорк Космос». «Фиорентина» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице итальянской серии А.
Обновлено в 04:07
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Обновлено в 05:38
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook ответил президенту Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий.
Обновлено в 05:35
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено вчера в 06:49
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

Обновлено вчера в 11:44
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Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Спорт

Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал

Обновлено в 05:42
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