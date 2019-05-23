Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт 23 мая в 07:11

Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.

Политика Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату своей отставки — Мэй покинет пост лидера Консервативной и юнионистской партии (правящая партия Соединенного Королевства), и, соответственно, пост главы правительства седьмого июня 2019-го года.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Происшествия Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Общество «Журналист с лещом» Антон Дербенев доехал до ВГТРК: «Да, я в Москве» Журналист Антон Дербенев, улетевший сегодня из Екатеринбурга на сатисфакцию к телерадиоведущему Владимиру Соловьеву за нанесенные жителям уральской столицы оскорбления, сообщил в своем Facebook, что он уже в Москве у здания ВГТРК.

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Спорт Мексиканская легкоатлетка оспорит в CAS четырёхлетнюю дисквалификацию Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 километров мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес обжаловала свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает L'Equipe.

Происшествия В центре французского Лиона прогремел взрыв Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».

Здоровье Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во время беременности По словам специалистов, одышка, опухшие ноги и пробуждение по ночам могут быть предупреждающими признаками сердечной недостаточности, связанной с беременностью, и называемой перипартальной кардиомиопатией.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Футбол «Фиорентину» приобрел американский миллиардер Комиссо уже является владельцем команды MLS «Нью-Йорк Космос». «Фиорентина» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице итальянской серии А.

Политика Украинский министр упрекнул Зеленского за разговоры на русском языке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook ответил президенту Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Армия и оружие В России хотят создать электромагнитные ракеты В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.