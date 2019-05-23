Финансы
Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт 23 мая в 07:11
Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.
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Новости о курсе обмена наличной валюты: аналитики прогнозируют, что рубль немного подорожает
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