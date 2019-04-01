Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 73,4967 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,05%.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Происшествия
В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты
Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".
Обновлено в 07:10
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии
Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика
ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль оценит выборы на Украине лишь после второго тура
В Кремле считают, что давать оценку выборам на Украине пока рано – впереди второй тур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Обновлено в 05:11
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Политика
РФ и Беларусь подписали закон о ратификации протокола в нефтяной сфере
Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Союзного государства от 12 января 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов завершены в российской столице.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
«Машина времени» даст самый тихий концерт в Мавзолее
Группа "Машина времени" 1 апреля 2019 года объявила о необычном концерте, который состоится 27 мая на трибуне Мавзолея Ленина.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Oppo Reno Lite с необычной селфи-камерой появился в TENAA
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Обновлено в 06:30
Общество
В Петербурге Центр управления парковками возглавил Куканов
Врио ГЦУП Сергей Куканов, заменял в кресле, действующего главу ведомства, Владислава Бакулина, который находился на больничном.
Обновлено в 08:37