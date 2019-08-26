Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных
Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Общество
Умер старейший подводник России
Вести.Ru 09:05
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.
Российская газета 09:42
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 21:11
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Происшествия
17-летняя чеченка зарезала сестру и мать
«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Футбол
Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля
«Интер» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
Спорт-Экспресс 07:54
Авто
Обновленный Renault Kwid появится в сентябре
Внутри обновленный Kwid, как ожидается, также претерпит серьезные изменения. Модель получит обновленную панель приборов.
SpeedMe 04:30
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин
Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая сообщил в конце прошлой недели, что китайские власти в ответ на действия США поднимут с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на сумму 75 млрд долларов.
ФАН 04:42
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS
Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».
РБК 04:36
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив
Взгляд.ру 04:59
Общество
Акция «Ночь кино» в 2019 году установила рекорд по числу зрителей
Всероссийская акция "Ночь кино" в этом году установила рекорд по количеству зрителей – ее мероприятия посетили более 860 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда кино.
РИА Новости 09:50
Кино
Глава студии Marvel прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком
Глава студии Marvel Кевин Файги впервые прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком, а исполнитель этой роли Том Холланд в общих чертах обрисовал дальнейшие перспективы.
Kinonews.ru вчера в 06:03