Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро после выходных

Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 36,89 копейки – до 65,97 рубля.
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Курс доллара поднялся до 65,97 руб

Пенза-Пресс10:20

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Официальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77

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ЦБ повысил на 27 августа курс доллара до 65,97 рубля

ТАСС05:46

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,97 рубля

ПРАЙМ05:37

Официальный курс евро вырос на 77 копеек

РИА Новости05:47

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 августа в размере 65,9735 руб

Финмаркет05:39
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Общество

Умер старейший подводник России

Вести.Ru 09:05
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В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.
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Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

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Коммерсантъ вчера в 21:11
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Происшествия

17-летняя чеченка зарезала сестру и мать

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Футбол

Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля

«Интер» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
Спорт-Экспресс 07:54
Авто

Обновленный Renault Kwid появится в сентябре

Внутри обновленный Kwid, как ожидается, также претерпит серьезные изменения. Модель получит обновленную панель приборов.
SpeedMe 04:30
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Происшествия

Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии

Российская газета 07:35
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Политика

Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая сообщил в конце прошлой недели, что китайские власти в ответ на действия США поднимут с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на сумму 75 млрд долларов.
ФАН 04:42
Политика

Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия 06:02
Футбол

Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS

Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».
РБК 04:36
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
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Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие

Иран направил эсминец в Аденский залив

Взгляд.ру 04:59
Общество

Акция «Ночь кино» в 2019 году установила рекорд по числу зрителей

Всероссийская акция "Ночь кино" в этом году установила рекорд по количеству зрителей – ее мероприятия посетили более 860 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда кино.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

Газета.Ru 04:40
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Глава студии Marvel прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком

Глава студии Marvel Кевин Файги впервые прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком, а исполнитель этой роли Том Холланд в общих чертах обрисовал дальнейшие перспективы.
Kinonews.ru вчера в 06:03
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Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

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