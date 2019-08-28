Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77
Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» сменил владельца, благодаря чему продолжит существование.
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СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
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В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
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В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
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Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
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Россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной войн
Лишь треть россиян способны верно назвать год начала Второй мировой войны, при этом каждый второй считает ее началом 1941 год, пишут "Известия" со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенного к 80-й годовщине с начала ВМВ.
РЕН ТВ 18:25
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Экономика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
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В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
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В РАНХиГС назвали число самозанятых в России
Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Происшествия
В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.
Территория новостей 03:45
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Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
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СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
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Что почитать: контакт с пришельцами Эриксона, марсиане в Первую мировую и ретро-путеводитель космического туриста
Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе.
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Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
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