Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).

Официальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77

Игры Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Футбол «Болтон» сменил владельца, клуб продолжит существование Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» сменил владельца, благодаря чему продолжит существование.

Политика СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Общество Россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной войн Лишь треть россиян способны верно назвать год начала Второй мировой войны, при этом каждый второй считает ее началом 1941 год, пишут "Известия" со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенного к 80-й годовщине с начала ВМВ.

Наука Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.

Экономика Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.

Интернет Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Игры Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной» В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Финансы Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Происшествия В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Экономика Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.