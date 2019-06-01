Финансы
Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно вырослиЭкспресс газета 00:30
Курс доллара и евро сегодня, 27 июня, показывает, что иностранные валюты немного выросли. Курс валюты со вчерашнего дня не сильно изменился. Так, доллар подорожал на 29 копеек и составил 62,80 рубля.
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Банк России установил на 25 июня официальный курс доллара на уровне 62,9 руб
ForRent.ru25 июня в 01:22
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
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