Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно вырослиЭкспресс газета 00:30

Курс доллара и евро сегодня, 27 июня, показывает, что иностранные валюты немного выросли. Курс валюты со вчерашнего дня не сильно изменился. Так, доллар подорожал на 29 копеек и составил 62,80 рубля.

Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

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