Финансы

Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно вырослиЭкспресс газета 00:30

Курс доллара и евро сегодня, 27 июня, показывает, что иностранные валюты немного выросли. Курс валюты со вчерашнего дня не сильно изменился. Так, доллар подорожал на 29 копеек и составил 62,80 рубля.
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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

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Эксперт опасается, что в Киеве политические риски обвалят курс гривны

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Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

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Курсы доллара и евро снова пошли вниз

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Курс евро обрушит новая валюта Италии?

Свободная Пресса25 июня в 11:04

Банк России установил на 25 июня официальный курс доллара на уровне 62,9 руб

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
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Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

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Цорн: «Спартак» не смог договориться по условиям с Кудряшовым

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.
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Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
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Путин призвал страны БРИКС переходить на расчеты в нацвалютах

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Политика

Путин пошутил над журналистом FT

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Обновлено в 17:40
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Товарищ врач

Врач в России теперь пациенту партнер, а не начальник Революция в отношениях врачей и пациентов вроде бы произошла.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

В парке «Патриот» к «Армии-2019» открыли новую стрелковую галерею

Дополнительную галерею для стрельб открыли на базе Многофункционального огневого центра в подмосковном парке «Патриот» к форуму «Армия-2019».
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Политика

Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в своем Facebook снимки дипломатической переписки, которая велась между министерствами России и Украины по вопросу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

Обновлено в 07:00
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты

Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.
Обновлено в 05:21
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Политика

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе на доступность телеканала RT в гостиничном номере, где он остановился.
Обновлено в 19:17
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
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Космос

Петербургское «ЛОМО» поможет передать энергию с помощью лазера в космосе

Петербургское АО «ЛОМО» совместно с ведущим предприятием космической техники РКК «Энергия» разрабатывает систему передачи энергии в космосе.
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено в 23:27
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено в 01:12
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Кино

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» показали в Сети

Первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" появился в Сети.
Обновлено в 12:38
Кино

Критики высказались о фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

3 июля в США и 4 июля в России в прокат выходит фантастический приключенческий боевик Sony/Columbia/Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home).
Обновлено в 10:46
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

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Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено в 02:55
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
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Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
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