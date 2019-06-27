Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
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Наука
Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
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Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Акулы убили юную американку на Багамах
Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.
Обновлено в 06:46
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти
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Обновлено в 07:57
Наука
В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Общество
Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»
Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Молдавия рассчитывает на Россию в вопросе транзита газа через Украину
Для Молдавии очень остро стоит вопрос поставок газа — страна до сих пор остаётся в этом отношении в зависимости от Украины и потому надеется найти с Россией новое решение.
Обновлено в 05:06
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде
Американский боевой корабль класса Freedom ВМС США столкнулся с причальным фрахтовщиком «Квебекуа» в Монреале.
Обновлено в 07:06
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой США
В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Происшествия
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната.
Обновлено в 07:09
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Обновление прошивки MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE
Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 SE начали жаловаться на то, что обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя устройства.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до конца года.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Матч ТВ» увеличил цену на подписку
Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»
Муж-банкир и трое детей Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка "Местный кредит", Алсу сразу настроилась на большую семью, - ведь именно таковы традиции мусульман.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07