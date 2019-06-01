Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15Банки.ру вчера в 05:20

Банк России установил официальные курсы валют на 27 июня. Курс доллара вырос на 28,54 копейки, составив 62,8083 рубля (62,5229 рубля на 26 июня). Курс евро увеличился на 14,93 копейки до 71,3816 рубля (с 71,2323 рубля на 26 июня).

Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15

Политика Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Происшествия Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Космос Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Общество Гороскоп на 28 июня: Овнов пригласят на пикник, а Дев навестит Купидон Не волнуйтесь, неприятных сюрпризов не предвидится утром нагрянут гости, а после обеда вас пригласят на корпоративный пикник.

Армия и оружие ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Армия и оружие Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат» Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.

Общество Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Экономика Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.

Шоу-бизнес Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.

Недвижимость Оформить квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Транспорт Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.