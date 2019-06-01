Финансы
Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15Банки.ру вчера в 05:20
Банк России установил официальные курсы валют на 27 июня. Курс доллара вырос на 28,54 копейки, составив 62,8083 рубля (62,5229 рубля на 26 июня). Курс евро увеличился на 14,93 копейки до 71,3816 рубля (с 71,2323 рубля на 26 июня).
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Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы
Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.
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