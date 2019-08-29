Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро вырос почти на 30 копеек

Газета.Ru06:53

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Банк России повысил курсы доллара и евро почти одинаково

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Официальный курс доллара вырос на 33 копейки, евро — на 30 копеек

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Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек

РИА Новости06:06

Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 30 коп

Urbc.Ru06:10

Банк России повысил на четверг курс доллара до 66,41 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:45
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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