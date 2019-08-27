Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро снова повышены
Банк России повысил с 28 августа официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 66,2608 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 21,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,6091 рубля.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Общество
Навальный рассказал о квартире Беглова за 150 млн рублей
Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей.
Рязанский городской сайт 12:50
Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera 09:36
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика
«Вертолеты России» разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая
"Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ПРАЙМ 11:42
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Известия 12:30
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт
МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.
Примечания 02:20
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Происшествия
Санитарка в пансионате Петербурга довела до слез бабушку с деменцией
Очевидцы засняли на видео, как санитарка пансионата для пожилых и маломобильных людей "Синяя птица" в Петербурге довела до слез пациентку, меняя ей белье.
Народные новости 12:10
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Баскетбол
Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019
Тренерский штаб мужской сборной России назвал имена баскетболистов, попавших в окончательный состав национальной команды на предстоящий Кубок мира-2019, который стартует в Китае 31 августа.
Вести.Ru 12:28
Политика
Партия «Слуга народа» подготовила 465 изменений в конституцию Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны.
Известия 10:35
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Происшествия
Центр «Э» вызвал на допрос мать затравленного в гимназии ребенка
Классная руководительница объявила сыну Натальи Граф бойкот, его регулярно вызывали к директору, требуя извиниться, мальчика начали травить одноклассники.
Ридус 04:24