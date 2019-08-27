Банк России установил официальные курсы валют на 29 августа. Курс доллара вырос на 15,19 копейки, составив 66,4127 рубля (66,2608 рубля на 28 августа). Курс евро увеличен на 04,92 копейки до 73,6583 рубля (73,6091 рубля на 28 августа).

Официальный курс доллара повысился на 15 копеек, евро — на 5

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