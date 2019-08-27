Финансы
News.ruКурс рубля упал по отношению к иностранным валютам
Банк России установил официальный курс рубля на среду. Евро теперь оценивается в 73,6091 рубля, что на 21,36 копейки больше, чем днём ранее. Доллар подорожал на 28,73 копейки и стоит 66,2608 рубля, сообщается на сайте регулятора.
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Доллар и евро прибавили по официальному курсу соответственно 29 и 21 копейку
Интересант27 августа в 07:55
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
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В партии Зеленского объяснили назначение старых министров
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение министров из старого правительства необходимо для переходного периода.
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Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
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Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
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