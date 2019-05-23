Финансы

Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 48Банки.ру вчера в 06:01

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ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 мая. Курс доллара повысился на 11,93 копейки, составив 64,6106 рубля (64,4913 рубля на 24 мая). Курс евро вырос на 48,17 копейки, до 72,3186 рубля (71,8369 рубля на 24 мая).
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