Финансы
Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 48Банки.ру вчера в 06:01
ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 мая. Курс доллара повысился на 11,93 копейки, составив 64,6106 рубля (64,4913 рубля на 24 мая). Курс евро вырос на 48,17 копейки, до 72,3186 рубля (71,8369 рубля на 24 мая).
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Политика
Лукашенко предложил Казахстану поставлять нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие планы Минска входят переговоры с Казахстаном по поставкам нефти.
Обновлено 23 мая в 05:35
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Ургант отметил, что во время специального выпуска детского музыкального конкурса «кипели недетские страсти».
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Россияне постеснялись покупать презервативы
Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Армия и оружие
Армия Хафтара подошла к Триполи
Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.
Обновлено в 00:45
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
В субботу в столичном регионе ожидается восточный ветер 5-10 м / с. В ночные часы синоптики прогнозируют дождь и грозы, южный и юго-западный ветер 5-10 м / с. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 м / с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой
Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено вчера в 14:52
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:42
Игры
Студии Bethesda разрешили использовать подзаголовок Redfall
По логичным предположениям, компания сделала это для своей дочерней студии Bethesda и её нового проекта The Elder Scrolls VI. @zoe_dels Your Redfall Article.
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес
40-летний бизнесмен подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Мужчина — 40-летний бизнесмен, родом из Ставрополя, но планирует купить жилье в Москве.
Обновлено в 00:00
Общество
Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено вчера в 10:23
Игры
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье
Назван главный признак нехватки витамина С
Специалисты, представляющие Национальную службу здравоохранения Великобритании, назвали главный признак нехватки в организме витамина С. Как сообщает издание Express, о дефиците одного из важнейших для здоровья элементов свидетельствует состояние кожных покровов.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Хоккей
Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира
В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено 23 мая в 05:26