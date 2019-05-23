Финансы
Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт вчера в 07:11
Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.
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Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено 22 мая в 19:41
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Происшествия
У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов
Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Лионе взрывом бомбы ранены не менее шести человек
На одной из пешеходных улиц французского Лиона раздался взрыв, от которого пострадали как минимум шесть человек, сообщает 24 мая телеканал CNews.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Политика
Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Недавно в китайской социальной сети Weibo был опубликован плакат с ценами трёх вариантов Redmi K20 Pro.
Обновлено в 10:34
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Экономика
Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой – исследование
Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса
Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:33