Финансы

Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть пониженРосбалт вчера в 07:11

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Центробанк РФ повысил с 24 мая официальный курс доллара США почти на 8 копеек до 64,4913 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла полкопейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 71,8369 рубля.
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Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 48

Банки.ру06:01

Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 24 мая повысился на 0.09%

АК&М03:08

Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть понижен

Росбалтвчера в 07:11
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Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
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Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»

Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено 22 мая в 19:41
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Авто

Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска

Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Политика

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Космос

Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце

Обновлено в 13:12
Происшествия

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Лионе взрывом бомбы ранены не менее шести человек

На одной из пешеходных улиц французского Лиона раздался взрыв, от которого пострадали как минимум шесть человек, сообщает 24 мая телеканал CNews.
Обновлено в 12:39
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Обновлено в 20:02
Политика

Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Здоровье

Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни

Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Гаджеты

Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375

Недавно в китайской социальной сети Weibo был опубликован плакат с ценами трёх вариантов Redmi K20 Pro.
Обновлено в 10:34
Здоровье

В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба

Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Культура

Тина Канделаки спродюсирует сериал о порноактерах для Amediateka

Обновлено в 11:29
Экономика

Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой – исследование

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Политика

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Футбол

Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:33
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