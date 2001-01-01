Финансы
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32Банки.ру 05:23
ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля. Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Обновлено 17 апреля в 13:49
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Хоккей
Нокаут от Овечкина: Свечников пропустит как минимум три матча
Обновлено в 05:40
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика
Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 35,43 руб. на акцию, сообщила компания.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Авто
Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ
Вдобавок любая шпаклевка дает усадку.
Обновлено в 05:03
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Панин рассказал о походах на нудистский пляж с дочерью
Панин заявил в беседе с НСН, что не боится, если его обнаженные снимки в Интернете увидит маленькая дочь.
Обновлено вчера в 10:48
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana получил второй мотор
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 05:03
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток
Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Авто
Mercedes представил флагманский кроссовер GLS
В длину новый GLS перевалил за 5,2 метра, больше, чем у большого BMW X7 (5151 мм) и стандартного Эскалейда (5179 мм).
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Санкт-петербургский «Зенит» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с просьбой урегулировать трансфер защитника Михи Мевли в «Ростов».
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32