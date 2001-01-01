Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32Банки.ру 05:23

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля. Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 32

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