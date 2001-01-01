Официальный курс доллара понизился на 30 копеек, евро — на 29Банки.ру 17 апреля в 05:31

Банк России установил официальные курсы валют на 18 апреля. Курс доллара опустился на 29,72 копейки, составив 63,945 рубля (64,2422 рубля на 17 апреля). Курс евро понизился на 29,13 копейки, до 72,3602 рубля (с 72,6515 рубля на 17 апреля).

Официальный курс доллара понизился на 30 копеек, евро — на 29

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Политика В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премье-министра.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.

Политика Зеленский заявил, что не готов возвращать Донбасс военным путем Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать приказ о военном освобождении Донбасса в случае своей победы на выборах.

Политика Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

Футбол РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров. По словам главы лиги Сергея Прядкина, изменения коснутся заявок команд.

Экономика Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.

Авто Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко случайно показала лицо сына Регина Тодоренко случайно показала лицо сына Ведущая опубликовала в Stories снимок малыша.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Армия и оружие Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией «ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Авто Toyota представила новый ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Авто Японские компании инвестируют в развитее беспилотных авто $1 млрд Японские компании инвестируют $1 млрд в развитие технологи беспилотных автомобилей американской Uber Advanced Technologies.

Финансы Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерял Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля.

Кино Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.