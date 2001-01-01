Официальный курс доллара понизился на 30 копеек, евро — на 29Банки.ру вчера в 05:31

Банк России установил официальные курсы валют на 18 апреля. Курс доллара опустился на 29,72 копейки, составив 63,945 рубля (64,2422 рубля на 17 апреля). Курс евро понизился на 29,13 копейки, до 72,3602 рубля (с 72,6515 рубля на 17 апреля).

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